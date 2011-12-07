Центр Казани станет удобней для пешеходов

Значительные изменения при его реализации произошли у площади Тукая: при съезде с Щербаковского переулка к площади установили новый светофорный объект, ликвидировали островки безопасности и оборудовали наземные переходы от ТЦ к зданию института экономики и финансов КФУ и от него к памятнику М.Вахитову.

Кроме того, все перекрестки на ул. Профсоюзной оборудованы светофорами, работающими в режиме «зеленой волны». Об этом в ходе «делового понедельника» отчитался заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

Финальным аккордом изменений на первом этапе станет оборудование нового наземного перехода от перекрестка улиц Пушкина - Профсоюзная к зданию Пенсионного фонда. Подобное решение давно напрашивалось - сейчас, чтобы попасть на четную сторону ул. Пушкина, приходится либо подниматься до перекрестка этой улицы с Галактионова, либо переходить Профсоюзную, спускаться в подземный переход на площади Тукая и пересекать ул. Бутлерова. Во втором случае получался немалый крюк в 310 метров, а новый переход позволит сэкономить добрый десяток минут.

Перемены летом - осенью произошли и на площади Тысячелетия. В месте примыкания ул. Профсоюзной к площади Тысячелетия создано безопасное разделение потоков, оборудован регулируемый пешеходный переход и установлена дополнительная секция светофора для поворота на ул. Ташаяк. Второй этап преобразований окажется более масштабным по последствиям: горожан ждет реорганизация движения на улицах Право- и Лево-Булачная, Щербаковском проезде и ул. Салимжанова. Также на площади Тысячелетия рассматривается возможность объединения территории перед стадионом с разделительной зеленой полосой для увеличения пространства для культурно-массовых мероприятий.

Также разработан проект развития велосипедной инфраструктуры Казани. Общая протяженность предлагаемых веломаршрутов достигает 75 км.

- Реализация представленных проектных предложений с учетом всех особенностей в перспективе позволит полноценно интегрировать велосипедную сеть в городское пространство, - сказал Тимур Кадыров.

А пока подготовлено предложение по созданию велосвязи между парком им. Горького и площадью Свободы. Велополоса запроектирована по ул. Б. Красная. Если план будет реализован, то парк Горького получит выход к кольцевому веломаршруту. При наличии достаточного финансирования проект готовы реализовать уже в 2021 году.

- Любые новшества, изменения в схеме движения всегда вызывают нарекания, вопросы, обсуждения. Но изменения необходимы - мы должны заглядывать вперед, многие решения сегодня принимаются на перспективу. В этом и заключается планирование. На примере ул. Пушкина мы видим, насколько принятое решение улучшает положение пешеходов, - подчеркнул мэр города Ильсур Метшин.