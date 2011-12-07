Более 51% жителей Казани сейчас поддерживает здоровый образ жизни и даже регулярно занимаются для этого спортом.

Такие данные привел в своем докладе на минувшем деловом понедельнике в мэрии Казани председатель городского Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Он сообщил, что дальнейшей поддержки таких благих намерений в Казани будет продолжено строительство спорткомплексов. Так, в этом году в Казани предусмотрено открытие новых спортивных объектов. В их числе — открытие футбольно-регбийного манежа «Искандер», футбольного манежа с искусственной травой «Максат», в жилом комплексе «Салават Купере» — откроется Центр гимнастики, в жилом комплексе «Весна» — Центр баскетбола.