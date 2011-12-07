Около казанского аэропорта появится гостиница

Петербургский девелопер вложит 1,8 млрд рублей в строительство отеля возле казанского аэропорта, сообщили представители компании Kravt Invest.Отмечается, что объект будет соединен с аэропортом крытым теплым переходом. Всего в гостинице будет 250 номеров. Ранее «КВ» сообщали, что из столицы РТ в Петербург теперь можно летать в пять раз чаще.