В РТ составлен первый рейтинг управляющих компаний

Участие в конкурсе было добровольным, пройти оценку эффективности своей работы вызвались 6 татарстанских УК. Об итогах конкурса рассказали в ходе пресс-конференции председатель НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» Михаил Застела и исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» Дмитрий Романов. — Мы долго работали в части формирования критериев оценки и регламента конкурса, — объяснил Михаил Романов. — Рейтингование имело заявочный характер. Работу УК оценила конкурсная комиссия, в состав которой вошло министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, а также ряд государственных и общественных организаций. Как пояснил Михаил Застела, УК оценивались по следующим критериям: состояние жилого фонда и внутридомового имущества, устранение аварийных ситуаций, подготовка к зимнему периоду, работа с населением, а также финансовая дисциплина. — Я уверен, что в конкурсе участвовали лучшие управляющие компании, потому что дело было добровольное, — подчеркнул Михаил Застела. — Участники взяли на себя определенные риски и дополнительную работу. Соответственно, я считаю, что первых и последних в рейтинге нет. Мы распределили места, но назвать ни одну из участвующих УК плохой я не могу. Первое место в рейтинге досталось казанской УК «Уютный дом», второе — УК «Старый город», также из Казани. Третье место заняла УК «Электротехников», город Набережные Челны. Четвертую строчку заняла альметьевская УК «Жилбытсервис-М». На пятом месте расположилась агрызская УК «Строительно-монтажное предприятие-184». Завершает рейтинг «Управляющая компания Мамадышского муниципального района и г. Мамадыш». Конкурс будет проводиться на постоянной основе. В общей сложности в Татарстане действует около 320 управляющих компаний, однако многие из них управляют одним-двумя многоквартирными домами. Михаил Застела отметил, что УК могут свободно подать документы для прохождения оценки эффективности своей деятельности, чтобы в будущем также войти в существующий рейтинг. Говоря о сфере ЖКХ, Дмитрий Романов подчеркнул важность активности граждан. — Мы стараемся с разных сторон подойти к тому, чтобы воспитать грамотного собственника жилья, — отметил Дмитрий Романов. — К сожалению, это достаточно сложно сделать. Те проблемы, которые есть на сегодняшний день, — это не только жалобы граждан на управляющие компании. Мы сталкиваемся с большим количеством вопросов, связанных с ТСЖ, их некорректной работой. Кто-то не кладет деньги на счет капремонта, кто-то фиктивно провел собрание собственников, кто-то не знакомит с документами жильцов.