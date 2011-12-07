Водители казанских автобусов 8 раз высаживали пассажиров вне остановок

Более полусотни нарушений в казанских автобусах было выявлено с 3 по 10 февраля, гласит информация, размещенная на сайте комитета по транспорту исполкома Казани. Проверку осуществляли сотрудники контрольно-ревизионной службы комитета: она охватила более 1,7 тыс. автобусов. Самым частым нарушением стало отсутствие бейджей у водителя или кондуктора. Восемь раз было установлено, что водители разговаривали во время движения по телефону. Столько же выявлено эпизодов посадки-высадки пассажиров вне остановок. Дважды автобусы передвигались с открытыми дверями.