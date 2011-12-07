Торговые центры Казани в режиме ожидания

Согласно Постановлению Кабинета министров РТ №471 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров РТ от 19.03.2020 №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» смягчение режима самоизоляции распространяется на всех татарстанцев.

Что открылось?

Напомним, первыми из ограничений стали выходить фитнес-центры - в середине мая им было дано разрешение на проведение занятий с персональным тренером. С 5 июня татарстанцам вновь дали добро на посещение спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров. При этом спортоборудование должно быть расставлено с учетом социальной дистанции, а в помещении для занятий спортом разрешено находиться лишь одному человеку на четырех квадратных метрах площади, включая работников. В зоне бассейна социальная дистанция для групповых занятий увеличивается до 5 квадратных метров площади зеркала воды на одного человека, а в зоне бассейна, оборудованной дорожками для плавания, должно находиться не более одного человека на 10 «квадратов».

Вместе с фитнес-центрами и бассейнами для татарстанцев распахнули свои двери бани и сауны. Кроме того, с 5 июня наконец-то разрешили посещать православные храмы, мечети и другие религиозные сооружения. Однако ограничения действуют и в культовых сооружениях: на объектах площадью не более 400 кв. м может находиться одновременно не более 100 человек, или один человек на 4 кв. м, включая священнослужителей и работников.

Радостная новость для гостей столицы и отпускников: с 5 июня всем приезжающим в Татарстан из других регионов не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию или документально подтверждать отсутствие COVID-19.

С 8 июня санаториям республики разрешили принимать и размещать граждан, а вот детские санаторно-оздоровительные круглогодичные лагеря остаются закрытыми до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Также с этой недели магазинам вернули право на круглосуточную торговлю.

С 11 июня возобновляют свою работу летние веранды в кафе и ресторанах при соблюдении размещения столов на расстоянии полутора метров. А вот уже с начала следующей недели - 15 июня - офисы МФЦ можно будет посещать без предварительной записи. При этом соблюдение социальной дистанции остается в силе.

Что закрыто?

Вопреки слухам, периодически появляющимся в социальных сетях, в Казани по-прежнему остаются закрытыми торговые и торгово-развлекательные центры, розничные рынки и другие объекты розничной торговли. То же касается и кинотеатров (кинозалов), ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других развлекательных организаций.

Торговые центры заработали, но пока только в 31 из 43 районов Татарстана. При этом количество посетителей в залах ограничено из расчета 4 квадратных метра площади на одного человека. А вот торговые комплексы Казани, как и Азнакаевского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Лениногорского, Нижнекамского, Нурлатского и Чистопольского районов, пока ждут разрешения на возобновление работы.