Романтическое свидания на высоте: обзорные площадки Казани

«Чаша»

Центр семьи «Казан», также известный как ЗАГС и «Чаша», находится на улице Сибгата Хакима, 4 на берегу Казанки. Доехать можно как на автобусе до остановки «Молодежный центр» или до «Энергетического университета». А также на метро до станции «Козья слобода».

Площадка работает с 10.00 до 20.00 без перерыва и выходных. Возможны исключения в дни проведения технических работ. Ее высота 32 метра. Вход для взрослых составляет 150 рублей, для детей до 18 лет — 100 рублей. Дети младше семи лет и льготная категория граждан может пройти бесплатно.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса площадка открылась позже обычного. Но за 7 месяцев работы ее посетили свыше 80 тысяч человек. И в 2020 году на ней был установлен бинокль. С этой площадки открывается вид на реку, на Казанский Кремль, мост «Миллениум» и на Кремлевскую набережную. Подъем на площадку осуществляется на лифте.

Казанский Кремль

В самом Казанском Кремле есть три смотровых площадки. Одна из них находится рядом с башней Сююмбике. Отсюда опять же открывается вид на Казанку. Через установленные здесь бинокли можно рассмотреть Храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя, расположенного в акватории реки. Однако бинокли платные. В целом же вход на территорию объекта ЮНЕСКО свободный.

Вторая площадка находится за Благовещенским собором. Отсюда открывается вид на Дворец земледельцев и на противоположный берег Казанки, а также часть города. Это хорошее место для селфи-фото, и здесь также установлены платные бинокли. Обе площадки доступны круглосуточно.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 можно посетить Преображенскую башню, которая находится за мечетью Кул-Шариф. Вход в нее стоит 50 рублей, а подниматься приходится по крутой деревянной лестнице. Зато с нее открываются виды как на сам Казанский Кремль, так и на центр города: Площадь Тысячелетия, здание цирка, Центральный стадион и развлекательный комплекс нестандартной формы «Пирамида».

С высоты 100 метров

Отель «Ривьера» — одно из самых высоких зданий в Казани. И здесь на 25-м этаже работает смотровая площадка. Отсюда открывается вид на акваторию Казанки, на мост «Миллениум» и высотные здания. Время посещения площадки ограничено 20 минутами.

Кроме того, эту площадку можно арендовать для проведения бракосочетания. А еще красивые виды на фоне делают это место удачным для романтического признания или даже предложения руки и сердца.

Перед ее посещением лучше уточнить информацию, не забронирована ли она на праздник. Ближайшая автобусная остановка «Сибгата Хакима». Адрес — Фатыха Амирхана, 1.

Колесо обозрения

65-метровое колесо обозрения «Вокруг света» находится на территории отеля «Ривьера». Оно одно из самых высоких в России. 36 кабин, каждая из которых посвящена одному из популярных городов мира. Будь то Лондон, Рим, Париж, Москва и другие. Внутри кабинки оформлены на тематику региона, играет выбранная под «географию» кабинки музыка.

Один круг для взрослого до 18.00 стоит 350 рублей, а после этого времени — 390 рублей. Детский 250 и 290 рублей соответственно. Зато есть безлимит на неограниченное число кругов — стоит 550 и 590 рублей для взрослых и 450-490 рублей для детей.

Можно также в аренду взять селфи-палку или бинокль. Есть возможность организовать в кабинке свидание, романтический сет на двоих, празднование дня рождения.

«Для своих»

Рядом со станцией метро «Площадь Тукая» по адресу Петербургская, 1 стоит Гранд отель «Казань», у которого есть собственная вертолетная площадка. С нее открывается вид на улицу Баумана, театры, собор, озеро Кабан, на парк Тысячелетия Казани и на Старо-Татарскую слободу. Однако доступ к ней открыт только для постояльцев отеля.

Колокольня на Баумана

Кстати, об улице Баумана. На ней находится колокольня Богоявленского собора. Это почти 300 ступенек вверх по металлической лестнице в здании из красного кирпича. Оттуда открывается вид на улицы Баумана и Петербургская, на озеро Кабан, на корпусы КФУ, на Казанский Кремль.

Площадка работает с 10.00 и до 19.00. Стоимость пожертвования для взрослого составляет 100 рублей. На верху площадка примерно 3 на 3 метра. Все проёмы закрыты металлической сеткой, но в них есть прорези для фотоаппаратов.

Колесо обозрения в парке «Кырлай»

Еще одно колесо обозрения находится в парке «Кырлай». Ее высота составляет 55 метров, есть 40 кабинок в каждой по 6 мест. Кабинки защищены от ветра, а на высоте открывается вид на панораму города. Полный круг колесо преодолевает за 8 минут.

Можно брать с собой детей до трех лет бесплатно. За ребенка до 12 лет придется отдать 150 рублей, а билет на взрослого обойдется в 200 рублей. Можно арендовать кабинку за 600 рублей, но не более чем на четверых.