В мэрии рассказали, почему Казань не сможет избавиться от тополиного пуха

В мэрии Казани рассказали о борьбе с тополиным пухом в городе. Об этом сообщает Sntat.

По оценке муниципальных властей, существует ряд причин, объясняющих вырубку деревьев. При этом всего от общей зеленой массы тополя составляют 15-20%.

Во-первых, у данного дерева есть следующие плюсы: тополь удерживает пыль, активно выделяет кислород, увлажняет воздух, занимает мало места, а также его дешево сажать и ухаживать за ним.

Во-вторых, пух выделяют только женские деревья. Однако у этого дерева есть одна особенность – тополь может менять пол в зависимости от различных обстоятельств. Поэтому иногда перед вырубкой у коммунальщиков порой возникают проблемы.

Как правило, сейчас тополя растут в районах старой застройки и при озеленении их редко используют. В случае посадки выбирают тополя-гибриды, не выделяющие пух.



