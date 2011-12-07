Уличный музыкант Казани пожаловался на регламент для выступлений, разрабатываемый мэрией

В мэрии Казани начали подготавливать документ, регулирующий деятельность уличных артистов. На разрабатываемый регламент отреагировал известный многим жителям и гостям столицы музыкант Константин Игнатов.

За поддержкой Игнатов обратился к своим подписчикам в социальных сетях. «Пока это решение не принято, возможно получится сохранить уличное творчество свободным от бюрократического вмешательства», — написал он в Instagram.

Музыкант пояснил, что, согласно проекту, выступать на одном месте музыкантам разрешается только два часа, при этом полчаса из них у него занимает настройка оборудования.

«На этом месте я играю уже 6 лет, и очень многие из Вас узнали обо мне, проходя однажды именно мимо „Дома татарской кулинарии“, и остановившись послушать. Спасибо Вам, что Вы есть! Очень рассчитываю на Вашу поддержку!», — заключил он.