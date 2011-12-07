Суд ответил отказом на ходатайство адвокатов Сергея Юшко вернуть дело в прокуратуру

Ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко обвиняют в двух эпизодах мошенничества. В Вахитовском суде Казани прошло предварительное слушание по делу обвиняемого.

Адвокаты Юшко Олег Шемаев и Александр Погодин ходатайствовали о возврате дела обратно в прокуратуру, но суд ответил отказом.

«По нашему мнению, во время расследования были нарушения. У меня было ходатайство о возвращении дела прокурору, у моего коллеги — исключения двух доказательств», — сообщил адвокат обвиняемого Олег Шемаев.

Также он подчеркнул, что подзащитный остается под подпиской о невыезде. Дело так и не обжаловали.

Напомним, что по версии следствия, с 2004 по 2017 г. Сергей Юшко якобы занимал должность декана факультета информационных технологий КНИТУ, однако он там не работал. Соответственно, Юшко незаконно получил в качестве зарплаты 9,7 млн рублей.