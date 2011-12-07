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В Казани на фестивале разумного потребления проведут сбор вторсырья

Мероприятие состоится 14 августа.

В Казани 14 августа с 12.00 до 19.00 пройдет фестиваль разумного потребления «КультТорг», сообщается на сайте мэрии Казани.

На мероприятии пройдут экоигры, театральные постановки от малых театральных трупп города, а также сбор вторсырья.

Экоактивисты будут принимать на переработку пластиковые карточки, зубные щетки, бритвенные станки, ручки, фломастеры, пластиковые крышки от бутылок, фольгу, дойпак, тюбики от кремов, зубных паст, мобильные телефоны и планшеты, компьютеры, ноутбуки и их комплектующие, а также батарейки и аккумуляторы (кроме автомобильных).

С более подробной информацией можно ознакомиться в группе феста.

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