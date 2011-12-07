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В Казани возобновили движение трамваев и троллейбусов

Движение электротранспорта было временно приостановлено из-за отсутствия напряжения на улице Техническая.

Казанцы вновь могут добираться до пункта назначения с помощью трамваев и троллейбусов.

Напомним, ранее в столице РТ ограничили движение электротранспорта в связи с отсутствием напряжения на улице Техническая. Восстановительные работы проводились на протяжении трех часов. Сейчас движение трамвайных и троллейбусных маршрутов вновь возобновлено, сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса города.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в городе в связи с реконструкцией трамвайных путей по улице Саид-Галеева сократят маршрут трамвая № 5а.

КВ
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