В Казани возобновили движение трамваев и троллейбусов

Казанцы вновь могут добираться до пункта назначения с помощью трамваев и троллейбусов.

Напомним, ранее в столице РТ ограничили движение электротранспорта в связи с отсутствием напряжения на улице Техническая. Восстановительные работы проводились на протяжении трех часов. Сейчас движение трамвайных и троллейбусных маршрутов вновь возобновлено, сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса города.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в городе в связи с реконструкцией трамвайных путей по улице Саид-Галеева сократят маршрут трамвая № 5а.