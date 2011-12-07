В Казани временно приостановлено движение трамваев и троллейбусов

В МУП «Метроэлектротранс» предупредили казанцев о временном приостановлении движения трамваев и троллейбусов.

Как сообщила пресс-служба предприятия, движения трамваев № 5, № 5а и троллейбусов № 6, № 9 приостановлено из-за отсутствия напряжения на улице Техническая. На данный момент на участке проводятся восстановительные работы. Пассажиров просят отнестись с пониманием и выбрать другой способ передвижения.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в городе в связи с реконструкцией трамвайных путей по улице Саид-Галеева сократят маршрут трамвая № 5а.