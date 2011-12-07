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Первую линию метробуса могут проложить в ЖК «Салават Купере»

Всего запланировано возвести три линии нового вида транспорта.

Первая линия метробуса может быть проложена в ЖК «Салават Купере». Об этом заявил председатель Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Игорь Куляжев.

«На сегодняшний день прорабатывается вопрос нормализации движения общественного транспорта из этого микрорайона. В перспективе планируем запустить туда метробус. Это новый вид транспорта, которого в Казани пока нет. Метробус движется по выделенной полосе, для него не существует пробок. Вплоть до того, что есть отдельный сигнал светофора, когда он может проехать перекрёсток, не останавливаясь в общем движении транспорта», — уточнил Куляжев.

Выбор в пользу метробуса обоснован ещё и тем, что устройство одного километра выделенной автобусной полосы обходится гораздо дешевле, чем строительство трамвайной линии или линии метрополитена.

«Мы понимаем, что проблему надо решать сегодня. Наверное, в скором времени будут представлены варианты прохождения метробуса. Его работа не ухудшит трафик движения остального транспорта, в то же время позволит максимальное количество населения вывозить из жилого комплекса», — подчеркнул чиновник.

В перспективе в Казани могут возвести три линии этого вида транспорта.

КВ
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