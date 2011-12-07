В Казани на трех перекрестках установят светофоры

В Казани на трех аварийных перекрестках появятся светофоры, сообщили в прокуратуре РТ.

По данным ведомства, светофоры будут установлены на перекрестках улицы Профсоюзная с улицами Университетская, Астрономическая и Чернышевского. Ведомство установило, что на данных участках дорог в 2018 году произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека, а в 2019 — 7 ДТП с девятью пострадавшими.

В марте прошлого года в отношении главы исполкома Казани прокуратура вынесла предписание об устранении нарушений, однако никаких мер принято не было. Тогда ведомство завело административное дело о невыполнении в срок законного предписания.

Ведомство обратилось в Вахитовский суд, который признал бездействие исполкома незаконным.

Теперь власти города обязаны установить светофоры на данных перекрестках до октября 2020 года.