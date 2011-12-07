В Казани благоустроили двор по улице Восстания

В Казани благоустроили двор домов №49 и 57 по улице Восстания, сообщается на сайте мэрии Казани.

Работы были выполнены по республиканской программе «Наш двор».

На территории обновили освещение, создали парковочные места и установили контейнерную площадку для раздельного сбора мусора. Также во дворе высадили кустарники и постелили газон. Всего на ремонт было выделено 1,39 млн рублей.

Жильцы оценили изменения: по их словам, двор получился европейского уровня.

В этом году по президентской программе благоустроят 227 дворов Казани. На сегодняшний день выполнено 87% от плана. В 2020 году по программе «Наш двор» благоустроили 460 дворов.