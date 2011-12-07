В трамваях Казани начали тестировать новую систему оплаты проезда​

В казанских трамваях, следующих по маршрутам №5 и №5а, начали тестировать новую систему оплаты проезда, сообщили в пресс-службе исполкома столицы Татарстана.

Сообщается, что специально установленные терминалы начали использовать еще с конца октября. Полагается, что с их помощью можно будет оплатить проезд, не взаимодействуя с кондуктором.

Как рассказали в исполкоме города, такая система уже апробирована в Москве и Санкт-Петербурге. Электронные компостеры установлены на поручне у входа, а головное устройство находится в терминале водителя.

Пока компостеры принимают только банковские карты, но вскоре можно будет использовать транспортные карты или льготные проездные билеты.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в трамваях Казани появились терминалы для безналичной оплаты.