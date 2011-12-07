Снежное покрывало с улиц Казани убирали день и ночь

Уже за первые 10 дней нового года в Казани выпало 82% от месячной нормы осадков.

Такие данные Гидрометцентра РТ в ходе минувшего «делового понедельника» в мэрии Казани озвучил заместитель руководителя горисполкома — председатель городского комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

— Обильные снегопады повлияли на ситуацию на дорогах, но дорожные службы предприняли все необходимые меры для ее нормализации, — отметил докладчик. — Работа дорожных служб в праздничные дни была организована в круглосуточном режиме, среднесуточный выход техники составил 600 единиц. Круглосуточно выполнялась противогололедная обработка дорог, тротуаров, вывозился снег.

Кстати, с начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли 182 тыс. тонн снега, израсходовано 28 тыс. тонн противогололедного материала. При этом, учитывая праздничный период в жизни города, особое внимание коммунальщики уделили очистке подходов к елкам, тротуаров на популярных у горожан и гостей города маршрутах.

Для очистки тротуаров и остановочных площадок применили более 70 единиц техники малой механизации и задействовали 400 дорожных рабочих, отметил замруководителя горисполкома.

Действительно, работа коммунальных служб города пока не вызывает нареканий — работают слаженно, оперативно. Например, начало первого рабочего дня для корреспондента «Казанских ведомостей» оказалось ну очень ранним. Не было еще и 6 утра, как меня разбудил характерный скрежет грейдера, старательно соскребающего снег с наледью с нашей окраинной теплоконтролевской улицы Авангардной. А уже по дороге на работу пассажиров нашего автобуса, следовавшего в центр города, встречали аккуратно убранные трассы и старательно очищенные остановки.

— Для дорожных служб, управляющих компаний и районных администраций горячий сезон в самом разгаре. Думаю, многие видели, как много работы было у наших дорожников, дворников — они трудились и днем, и ночью все каникулы, — прокомментировал доклад Куляжева мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что к первому рабочему дню после большого снегопада дорожники поработали ударно, успев привести дороги в нормативное состояние, однако работы предстоит еще немало.

— Конечно, снег, обильно выпавший на город, создал особое, по-настоящему праздничное настроение в Новый год. Но и заметно добавил работы коммунальщикам. Обращаюсь к жителям города с просьбой — с пониманием относиться к их труду, а также напоминаю о необходимости убирать машины там, где идет уборка снега — как на улицах, так и во дворах, — отметил градоначальник.

В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, в Казани не ожидается больших снегопадов, однако прогнозируются сильные морозы — температура опустится ниже 25 градусов.

— Это дополнительные сложности, но тем не менее мы не впервые сталкиваемся с такой ситуацией. Прошу всех максимально мобилизовать работу, — с таким призывом обратился Ильсур Метшин к коммунальным службам мегаполиса.

Глава городского комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев в свою очередь отметил, что работы по вывозу снега, очистке тротуаров, остановочных площадок, внутриквартальных проездов и поселковых дорог продолжаются.