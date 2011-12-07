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В трех районах Казани вода может окраситься в зеленый цвет

13 февраля в воду введут безвредный для здоровья и окружающей среды краситель Уранин-А.
Краситель зеленого цвета будет введен в краны холодного и горячего водоснабжения домов Вахитовского, Советского и Приволжского районов Казани. Это связано с проведением работ по выявлению мест утечки теплоносителя, сообщается на сайте мэрии города.Как отмечают в Комитете ЖКХ, безопасный для человека Уранин-А используется в системах теплоснабжения в качестве индикатора утечки. Краситель введут от котельной Казанской ТЭЦ-1.Об обнаружении воды с зеленым цветом жителей вышеперечисленных районов просят сообщить в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по многоканальному телефону: +7(843)291-87-95.
КВ
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