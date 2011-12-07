Мэрия Казани запустила необычный ролик, чтобы найти нового председателя Комитета по делам детей и молодёжи

Мэрия Казани запустила в соцсети видеоролик, чтобы пригласить претендентов на конкурс на должность председателя Комитета по делам детей и молодежи города. В видео представлены руководители республиканского и городского уровней, которые в прошлом работали в этой должности.

Так, например, заместитель руководителя аппарата Президента РТ Игорь Савельев возглавлял Комитет с 1998 по 2001 год, министр по делам молодёжи РТ Дамир Фаттахов с 2006 по 2009, работал там также Линар Закиров, глава Бугульминского района республики, и другие.

«Ты можешь быть следующим!» — гласят титры в ролике.

Отбор кандидатов на должность уже стартовал. Им нужно будет заполнить анкету, а также подготовить презентацию о кандидате и его видении развития молодежной политики на ближайшие 10 лет. Финалисты, отобраные по итогам собеседования, встретятся с мэром Казани Ильсуром Метшиным и членами экспертного совета.

Среди основных требований к кандидатам — высшее образование, стаж муниципальной службы не менее одного года или работы по специальности не менее двух лет. Кандидат должен соответствовать требованиям законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции. Заявки принимаются до 21 июня.