В Казани начали работу по очищению ливневых канализаций

Дорожные службы Казани начали работу по очищению ливневых канализаций на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

На данный момент, чтобы предотвратить потопы после сильных ливней, работы ведутся по улицам Татарстан и Амирхана Еники. Дождеприемники очищают от свежескошенной травы, от строительного и другого случайного мусора.

Также перед выездом на Ленинскую дамбу после устранения засора выше по улице специалисты проверили, налажен ли отвод вод.