В Казани дольщики начали получать ключи от квартир долгостроя по улице Достоевского

В Казани дольщики начали получать ключи от квартир в доме №57 по улице Достоевского. Дом строился 16 лет, сообщила пресс-служба мэрии города.

В сообщении сказано, что ключи от квартир получат 245 человек.

Своими эмоциями поделился один из получивших ключи казанцев: «Я купил квартиру в этом доме в далеком 2007 году. А ключи от нее получаю только сегодня. За 14 лет ожиданий прошел множество инстанций. Я рад, что дом достроен и доволен качеством работ нового подрядчика».

Проблемный дом заработал себе такой статус ещё в 2011 году, когда застройщика признали банкротом. Долгострой должны были сдать в 2005 году.