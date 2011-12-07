Власти Казани потратят 10 млн на озеленение города

В этом году на содержание зеленых насаждений в Казани потратят 10 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии рассказал Глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фанис Нурмухаметов.

«На содержание зеленых насаждений в 2021 году из городского бюджета выделено 10 млн рублей. На текущее содержание зеленых насаждений запланировано 3,9 млн рублей, а на работу по уходу за газонами 6,1 млн рублей», — сказал спикер.

Он добавил, что покос газонов осуществляется на территории 1,5 млн квадратных метров. Покос проводится в местах пребывания туристов.



