На реставрацию мечети Казани из федерального бюджета направят более 140 млн рублей

В Казани в рамках федерального проекта «Единой России» «Историческая память» отреставрируют мечеть Иске Таш. На ее реставрацию из федерального бюджета направят более 140 млн рублей, сообщается на сайте партии.

Некоторое время мечеть 1802 года постройки использовалась как школа, а затем как склад. Ныне она входит в реестр объектов федерального значения.

«После реставрации Азимовской мечети перед нами встал вопрос, что реставрировать дальше. Поступило много предложений от жителей города, депутатского корпуса по поводу мечети Иске Таш. Мы вышли со своим предложением к национальному проекту „Культура“ и нас поддержали», — сообщил депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

На работы по укреплению фундамента и минаретной стены подрядчики уже получили первый транш в размере 30 млн рублей.

Закончить все реставрационные работы планируется в 2023 году.