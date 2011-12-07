Строительная техника работает на месте обвала здания в Казани

Строительная техника работает на месте обрушения заброшенного здания на ул. К. Цеткин в Казани. Экскаватор осуществляет погрузку кирпичей и элементов здания в самосвалы, после чего их вывозят в неизвестном направлении.

Обрушение заброшенного корпуса бывшего завода «Сантехприбор» в Казани произошло в субботу утром. Фрагменты здания частично перегородили проезжую часть, но никто не пострадал.

Движение по ул. К. Цеткин от Милицейской улицы до ул. Урицкого перекрыто.