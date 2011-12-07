Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Строительная техника работает на месте обвала здания в Казани

Обрушение произошло в субботу утром.

Строительная техника работает на месте обрушения заброшенного здания на ул. К. Цеткин в Казани. Экскаватор осуществляет погрузку кирпичей и элементов здания в самосвалы, после чего их вывозят в неизвестном направлении.

Обрушение заброшенного корпуса бывшего завода «Сантехприбор» в Казани произошло в субботу утром. Фрагменты здания частично перегородили проезжую часть, но никто не пострадал.

Движение по ул. К. Цеткин от Милицейской улицы до ул. Урицкого перекрыто.

КВ
Лента новостей