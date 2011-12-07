Городские власти выделяют почти 2 млн руб. на уничтожение борщевика в Советском районе Казани

На работы против распространения борщевика в Советском районе Казани власти готовы выделить 1,98 млн руб., информацяи об этом появилась на портале госзакупок. Средства выделят из муниципального бюджета.

Заказчиком выступает администрация Советского района Казани. Завершить все работы, в соответствие с заказом, надо будет до 30 ноября 2021 года. Работы пройдут в Царицыно и Кульсеитово, где от борщевика подрядчик должен расчистить 52 тыс. кв. м, проведя глубокую вспашку, а после обработать территорию гербецидами.

В соответствии с информацией на портале, борщевик на территории должен погибнуть через 20 дней после завершения работ как минимум на 80 процентов. В противном случае подрядчику придется провести обработку снова.