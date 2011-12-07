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На утилизацию снега в Вахитовском и Приволжском районах Казани из городского бюджета выделят 10 млн руб.

Бюджет рассчитан на плавление снега с 15 октября по 31 декабря 2021 года.

Из муниципального бюджета выделят 10 млн руб. на приемку и утилизацию снега в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Тендер размещен на портале госзакупок.

Утилизировать снег будут на снегоплавильных пунктах методом плавления с 15 октября по 31 декабря 2021 года по заявке заказчика, которым выступает администрация Вахитовского и Приволжского районов. Подрядчик должен оказывать услуги круглосуточно и бесперебойно. Также он должен обеспечить безаварийную эксплуатацию объектов.

В прошлом году для складирования и утилизации снега в Казани были определены восемь площадок и семь снегоплавильных станций.

КВ
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