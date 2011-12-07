В Казани на первом фестивале «Казан дружбы народов» было приготовлено 110 кг плова. Фестиваль прошел перед зданием Дворца земледельцев, программа которого была посвящена традициям и культуре народов, проживающих в республике.

Участники фестиваля примеряли на себе костюмы ханов и цариц, а дети делали ловцов снов. Также на празднике проходили мастер-классы по грузинским, кубинским и мексиканским танцам.

Фестиваль не обошелся без музыкального сопровождения, в котором участникам представили специально записанный трек для фестиваля, в основу которого легли мотивы татарских, русских, мордовских, чувашских и других народных песен.

Изюминкой фестиваля стало приготовление 110 кг плова, который попробовали более 500 гостей мероприятия.

В завершении фестиваля был показан фэшн-фильм «Юха», снятый Татьяной Черногузовой. Картина основана на сказках и мифах татарского фольклора.