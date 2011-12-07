Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Льготный режим работы казанских парковок продлили на месяц

Меру поддержки малого и среднего бизнеса в столице РТ запустили в апреле.

В Казани решили продлить льготный режим парковочного пространства ещё на один месяц. Об этом в ходе «делового понедельника» сказал заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров.

Меру поддержки малого и среднего бизнеса в столице РТ запустили в апреле сроком на полгода. Плату на них стали взимать в промежутке с 7 утра до 6 вечера в будние дни, а в субботу и воскресенье машины можно было оставить бесплатно. Данная мера должна была действовать до 18 октября.

«Исполнительным комитетом принято решение о продлении данной меры еще на месяц. Соответствующее постановление исполкома уже принято», — заявил Ильдар Шакиров.

КВ
Лента новостей