Льготный режим работы казанских парковок продлили на месяц

В Казани решили продлить льготный режим парковочного пространства ещё на один месяц. Об этом в ходе «делового понедельника» сказал заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров.

Меру поддержки малого и среднего бизнеса в столице РТ запустили в апреле сроком на полгода. Плату на них стали взимать в промежутке с 7 утра до 6 вечера в будние дни, а в субботу и воскресенье машины можно было оставить бесплатно. Данная мера должна была действовать до 18 октября.

«Исполнительным комитетом принято решение о продлении данной меры еще на месяц. Соответствующее постановление исполкома уже принято», — заявил Ильдар Шакиров.