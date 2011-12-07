В Казани насчитывается почти 33 тысячи безработных

По данным на 1 октября в Татарстане зарегистрировано 76755 безработных, уровень безработицы составил 3,81%. В Казани насчитывается 32701 безработный, при уровне безработицы 5,08%. Такую статистику на «деловом понедельнике» представила замдиректора центра занятости населения города Гульнара Филиппова.

Показатель уровня безработицы в Казани выше, чем в ряде других городах-миллионниках страны: Казань обогнала Нижний Новгород (уровень безработицы составил 4,6%), Красноярск (4,79%).

«По итогам первого квартала в службу занятости обратилось чуть более четырех тысяч человек. В последующие месяцы количество обращений выросло в разы и на конец сентября достигло 45 тысяч. Пик обращений пришелся на апрель», — заявила Гульнара Филиппова.

Удалось трудоустроить почти десяти тысяч граждан, доля трудоустроенных составила 22%. Больше всего безработных в Советском, Приволжском и Ново-Савиновском районах Казани. Около 30 тысяч казанцев получают пособие по безработицы, причем 19% в максимальном размере.

Также Филиппова сообщила, что самыми востребованными рабочими профессиями стали каменщик (671 вакансия), штукатур (502) и арматурщик (377).