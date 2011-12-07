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Главную новогоднюю елку Казани начали возводить у «Чаши»

В понедельник, 9 ноября, в столице РТ приступили к установке главной городской новогодней елки. Как и в прошлом году, зеленая красавица будет возведена возле центра семьи «Казан».

Пресс-служба мэрии сообщила, что все работы по благоустройству праздничной площади планируется завершить к 20 декабря. В данный момент идет сборка внутреннего каркаса новогоднего дерева, а также обсуждается программа предстоящих развлекательных мероприятий. Представители администрации отметили, что подробности грядущего события станут известны немного позднее.

К слову, в прошлом году торжественное открытие городской елки состоялось 26 декабря. Новый год на площади у «Чаши» и в парке «Черное озеро» встретили 50 тысяч человек.

КВ
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