Почему обмелела Казанка?

Казанка отступила от своих берегов на несколько метров. Вблизи набережных появились песчаные отмели, кое-где обнажилось дно. Густой омертвевший камыш, прежде находившийся в воде, теперь оказался на суше. Повсюду виднеются крупные осколки ракушек, лежат спутанные водоросли.

— Кажется, Татарстан начинает превращаться в пустыню, — мрачно шутит рыбак, сидящий на бревне с удочкой в руках. — Думал, может, принесу добычу к ужину. Какой там… Живность, наверное, давно сбежала на глубину.

— Раз на раз не приходится, — вступает в разговор еще один ловец рыбы. — Обычное явление. Все придет в норму.

На наш вопрос, не наблюдали ли они снижение уровня воды в прежние годы, оба рыбака отвечают утвердительно. Если верить их словам, каждый ноябрь наблюдается одна и та же картина: Казанка сужается, город будто сдавливает ее собой. А весной река вновь оживает, возвращая себе свои владения.

Берег не пустует. Нам встретились несколько молодых мамочек с колясками, пенсионеры с палками для скандинавской ходьбы, пара собаководов с шустрыми питомцами. Несмотря на холод и пронизывающий ветер, любители свежего воздуха решили не отказываться от прогулок.

— Еще две недели назад Казанка выглядела нормально, — вспоминает пенсионерка, представившаяся Софьей Михайловной. — А потом буквально за ночь уменьшилась в размерах. И куда-то улетели утки. Ни одной птицы не осталось.

— Такое, конечно, случалось и прежде, — откровенничает женщина, ведущая за руку малыша лет пяти. — Но, по-моему, в нынешнем году река особенно напоминает лужу. Смотреть на нее больно.

Напомним, в прошлом году Казанка и Волга тоже сильно обмелели. Уровень воды снизился до критического. Реки потеряли так много воды, что возле Казани «вынырнула» старинная мостовая с каменной брусчаткой. Дорога служила прежде одной из главных магистралей нашего города.

Так что происходит с рекой? Нужно ли бить тревогу?

Как нам пояснили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ, Казанка в границах Казани — это залив Куйбышевского водохранилища. Именно поэтому уровень реки напрямую связан с уровнем водохранилища. При спуске воды в Куйбышевском водохранилище уменьшается уровень в городской реке в соответствии с нормами, утвержденными Министерством мелиорации и водного хозяйства РСФСР.

В настоящее время заканчивается летне-осенняя межень (низкий уровень воды в реке, озере, фаза водного режима). А с началом ледостава начнется зимняя межень. Поэтому идет постепенная сработка (уменьшение запасов воды) Куйбышевского водохранилища. И это его нормальный режим работы.

В течение октября водохранилище было сработано на 37 — 38 см, что составляет примерно один см в сутки.

Осенняя сработка Куйбышевского водохранилища благоприятствует воспроизводству водных биологических ресурсов, так как рыба может своевременно покинуть мелководье и переместиться в более глубокие участки водоема для благополучной зимовки. Помимо прочего, осушение мелководий способствует формированию нерестилищ будущего года.

К слову, режим работы водохранилища устанавливается указаниями Росводресурсов на основании решения межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (МРГ).