В Казани в тестовом режиме открылся мост через Ноксу

В Казани в тестовом режиме открылся мост через реку Нокса, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

Железобетонный мост соединяет Привольный и Вишневку. Его длина составляет 35 метров. Работы по строительству моста завершены на 80%.

«Для завершения работ нужно демонтировать участок существующей автомобильной дороги с трубами для пропуска реки Ноксы, уложить верхний слой покрытия на подходах к мосту, завершить работы по участку тротуара перед мостом справа, а также устроить съезд на ул. Жемчужная и закончить рекультивацию участка», — отметили в мэрии.

Ранее жителей поселков соединяла единственная дорога — по дамбе через Ноксу, однако со временем дамба обветшала и по ней стало опасно передвигаться.

По словам мэра Казани, новый мост решит проблему транспортной доступности для 20 тыс. семей, проживающих в Привольном, Вишневке и Салмачах.