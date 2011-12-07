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Путин: Казань - один из самых динамично развивающихся городов страны

Такую оценку Президент России дал во время встречи с представителями общественности в казанском культурном центре «Московский».
Президент РФ отметил огромную работу Казани и Татарстана за последние годы. «Я помню, приезжал сюда, когда мы начали заниматься расселением трущоб в Казани и заходили в один из этих домов. Землянка практически. Какая огромная работа проведена Казанью и Татарстаном за предыдущие годы. Это один из самых динамично развивающихся городов страны», - сказал Владимир Путин.
КВ
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