Путин: Казань - один из самых динамично развивающихся городов страны

Президент РФ отметил огромную работу Казани и Татарстана за последние годы. «Я помню, приезжал сюда, когда мы начали заниматься расселением трущоб в Казани и заходили в один из этих домов. Землянка практически. Какая огромная работа проведена Казанью и Татарстаном за предыдущие годы. Это один из самых динамично развивающихся городов страны», - сказал Владимир Путин.