Улучшение жилищных условий россиян обсудили в Татарстане

Об этом Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил в рамках семинара-совещания для участников Президиума Государственного Совета РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды. Мероприятие проходило 10 - 11 февраля в Иннополисе в преддверии выездного заседания Президиума Госсовета РФ. Вчера в Татарстан с рабочей поездкой прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он провел выездное заседание Президиума Государственного Совета РФ. Темой обсуждения стала работа органов исполнительной власти субъектов по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды. Перед этим Владимир Путин посетил в Казани центр культуры и спорта «Московский», где прошла встреча главы государства с представителями общественности. Президент сообщил, что начинает серию совещаний с общественностью по вопросам реализации национальных проектов. Мероприятие в ЦКС «Московский» было посвящено проекту «Жилье и городская среда».В работе принимали участие первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, руководители российских регионов, сообщает пресс-служба Президента РТ.Рустам Минниханов возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по вопросам развития рынка жилья и формирования в городах России комфортной среды для проживания. В ходе общения с представителями СМИ он отметил, что задача по увеличению темпов жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год, озвученная ранее Президентом РФ Владимиром Путиным, реализуема, но для этого следует принять ряд системных решений. Во-первых, необходимо обеспечить спрос со стороны населения. Главным механизмом приобретения жилья являются ипотечные кредиты. Однако, по мнению Рустама Минниханова, нынешний уровень процентной ставки отрицательно сказывается на спросе на жилье. Он напомнил, что Президент РФ поставил задачу снизить ставки по ипотеке до уровня менее 8 процентов. Следующей задачей, по словам Рустама Минниханова, является подготовка площадок под комплексную застройку. Также необходимо строительство объектов социально-бытовой инфраструктуры. Строительство школ, детсадов, поликлиник требует достаточно больших денег. «Есть другие национальные проекты, федеральные программы - их следует объединить. Конечно, нам понадобится два-три года, чтобы создать необходимую базу и выйти на требуемые объемы», - подчеркнул Президент РТ. Рустам Минниханов добавил, что важной темой является реформа долевого строительства с дальнейшим переходом на схему проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. «Наши исследования показывают, что от 30 до 50 процентов застройщиков не соответствуют параметрам, которые выставляются по проектному финансированию. Но мы считаем, что среди них достаточно много успешных компаний с хорошей репутацией. Поэтому мы должны посмотреть, как их вовлечь в этот процесс», - сообщил Президент Татарстана. Он заметил, что переход на новую форму работы позволит исключить рост числа обманутых дольщиков. В то же время перевод на эскроу-счета может затормозить работу стройкомпаний, достраивающих проблемные объекты долевого строительства.Рустам Минниханов предложил задействовать систему Федерального казначейства, обеспечивая тем самым полный контроль за расходованием денежных средств. Президент РТ добавил, что члены рабочей группы рассматривают целый ряд других вопросов, в частности, решение проблем аварийного жилищного фонда и содействие молодым и многодетным семьям в приобретении жилья.