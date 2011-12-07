Какой будет Казань через 20 лет?

Впрочем, не вполне обычные, а отвечающие по своему роду деятельности за архитектурный облик столицы Татарстана. В этом уверены архитектурные социологи. Специалисты отмечают: человек лучше и продуктивнее работает, если его окружает продуманная инфраструктура: красивый вид из окна, парк в шаговой доступности, комфортная зона отдыха, удобный маршрут до работы. Еще лучше, если все это будет бережно вписано в исторический ландшафт родного города. Об этом, в частности, шла речь на всероссийском форуме «Модель идентичности города. Преемственность. Устойчивость. Развитие», проходившем в Казани с 7 по 9 февраля. В его работе приняли участие международные и российские эксперты в области архитектуры, градостроительства и дизайна городских пространств. Главной темой обсуждения стало сохранение нематериального наследия городов. Ведь именно эта самобытность, например, Казани, позволяет ее жителям ощущать свою связь с историей, более того - видеть ее прямо на улицах: запечатленной в архитектуре, сложившейся в течение многих веков. Но как сохранить баланс между сохранением уникальности облика города и неумолимой необходимостью развития мегаполиса? Прыжок из трущоб в универсиаду признан успешным Возьмем для примера наш город - Казань. Всего лишь десять лет назад в столице Татарстана каждая четвертая крыша дома текла, половина изношенных лифтов в многоэтажках находилась на грани остановки, а казанские дороги оставляли желать много лучшего. Но благодаря республиканской программе ликвидации ветхого жилья Казань вначале стряхнула с себя трущобы, а универсиада-2013 радикально обновила дороги и изменила весь облик города в целом. Столица Татарстана уверенно шагнула в лидеры России по благоустройству. Теперь вопрос стоит уже так: а что нужно строить в Казани в ближайшие 20 лет? Что должно стать приоритетом для архитекторов и дизайнеров общественных городских пространств? Как не копировать, пусть и лучшие, мировые образцы жизни в мегаполисе, а сохранить свою индивидуальность? С такими вопросами к участникам форума обратился мэр Казани Ильсур Метшин в своем приветствии. - Жители не просят нас превратиться в музей под открытым небом - мы должны сохранять казанскую идентичность, но при этом развивать город. Делая его комфортным, зеленым, красивым и благоустроенным, - пояснил глава города. Сделаем речной порт Неаполем на Волге Зарубежным опытом поделилась архитектор из Рима, профессор факультета архитектуры университета Сапиенца (Италия) Гвендолин Салимей. Она рассказала о реконструкции портов и набережных Неаполя. Этот античный город, основанный греческими поселенцами еще в VIII веке до н. э., так же, как и Казань, столкнулся с проблемой оторванности своих портов от остального города. Ведь и в столице Татарстана Казанский речной порт пока так и не стал полноценной зоной отдыха горожан. В Италии решили этот вопрос. Группа архитекторов, которую и возглавила основатель известного архитектурного бюро Гвендолин Салимей, подготовила проект реконструкции порта. Власти Неаполя, рассмотрев его, дали добро и главное - финансирование. Результатом стала масштабная реорганизация прибрежной линии. Благодаря новой организации пространства появилась комфортная общественная площадка, соединившая город со своими портами в Неаполитанском заливе. Эта большая удобная зона для променада быстро стала любимым местом отдыха горожан и гостей города. - Сейчас здесь гуляют не только жители Италии - сюда на круизных лайнерах приезжает большой поток туристов, - с удовольствием отметила гость казанского форума. - Для нас развитие набережных - это одна из актуальных задач. В Италии много портов, и они находятся в разрыве с самими городами. На примере Неаполя мы создали пример того, как решить эту проблему. А вот как правильно, удобно и красиво организовать пространство между центром Казани и речным портом, чтобы заманить туда и казанцев на променады? Пока такого решения нет. Впрочем, не все еще потеряно. Наиболее интересные предложения и проекты, представленные на форуме, будут учтены в разработке концепции исторического центра Казани. Такая концепция потребовалась, чтобы законодательно разработать и закрепить нормы градостроительства именно здесь, в сердце древнего города. Пишем «Казань», Елабуга и Чистополь в уме Напомним, территория исторического поселения г. Казани занимает лишь 5% от общей площади мегаполиса на Волге. А стремительное развитие современных мегаполисов тем временем бросает свои вызовы. Вот и историческая часть Казани всегда будет вожделенным куском пирога для застройщиков. Конечно, у центра города очень хорошая инвестиционная привлекательность как любимого места туристов. Но аппетиты строителей по возведению здесь, например, новых гостиниц необходимо ограничить, регламентировать в том числе и законодательством в сфере сохранения этого самого нематериального наследия. Кроме того, Казани предстоит разработать принципы учета в этой сфере. Как провести инвентаризацию духовного наследия? Вопрос сложный даже для философов. Кстати, а что включает в себя понятие «нематериальное наследие»? По определению ЮНЕСКО, это обычаи, формы выражения и представление устных традиций, включая язык, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства (!), признанные сообществами, группами, а в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Работа по разработке концепции развития исторического центра Казани идет с 2018 года, напомнила помощник Президента РТ Олеся Балтусова. - Этот форум - первая попытка публично доложить о работе и посоветоваться с российскими и международными экспертами, - отметила она. - Многие наши зарубежные коллеги научились работать с нематериальным и материальным наследием, а мы еще только проходим эту дорогу. В работе над развитием исторического поселения Казани есть несколько слоев: развитие исторического ландшафта, архитектуры, социально-экономических связей. Казань в своей истории пережила и программу ликвидации ветхого жилья, и активный бурный рост застройки, и активную реставрацию наследия. Сейчас перед нами стоит самый сложный вызов - как мы дальше развиваем город? Что мы можем себе позволить? А что уже точно не можем? Нельзя допустить ошибки в этой работе, - подчеркнула Балтусова. Практические итоги форума и рекомендации его участников по сохранению архитектурного наследия Казани будут использованы и в других исторических поселениях Татарстана. Первыми на очереди определены города Елабуга и Чистополь.