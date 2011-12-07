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Посетители торгового цента «Кольцо» в Казани вытащили ногу девочки, застрявшую в эскалаторе

Ребёнок не получил травм, отделался испугом.

В казанском торговом центре «Кольцо» в эскалатор затянуло ногу девочки. Благодаря реакции посетителей, ногу быстро удалось вызволить из механизма. Новость об этом распространилась в социальных сетях.

На видео, опубликованном в ВК в группе «ВКазани поймут», видно, что бросившимся на помощь посетителям пришлось разрезать обувь, чтобы быстро освободить ногу ребёнка. Девочка не получила травмы, но отделалась лёгким испугом.

Пользователи в сети прокомментировали видео: «Пункт назначения прям»; «Еще одна фобия в копилку ребенка».

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