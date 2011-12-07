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Блогер проплыл на сапборде по залитой после дождя дороге у Казанского Кремля

В комментариях к своему ролику блогер назвал Казань лучшим городом, даже при его недостатках.

Блогер проплыл на сапборде по залитой после дождя дороге у Казанского Кремля. Ролик, где он лавирует между автобусами, он выложил в своем аккаунте.

«Я искренне обожаю этот город!!! С его ливневками и прочими недостатками. Зато Казань настоящая! Всегда есть вероятность получить новые эмоции на старых местах. Лучший город страны, без сарказма!» — прокомментировал он свое видео.

Также блогер признался, что у него есть еще идеи, но для них нужен «ещё сильнее ливень».

«Да здравствует новый поход в ГАИ. Они, наверно, уже соскучились», — отреагировали в комментариях поста его подписчики.

КВ
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