Казанец после ареста своего автомобиля Mazda выплатил приставам 132 тыс. рублей налога

В Казани при помощи приложения «Мобильный розыск» удалось найти автомобиль неплательщика налогов. После эвакуации авто должник выплатил судебным приставам свыше 132 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Всего в отношении 34-летнего жителя Казани находилось 6 исполнительных производств. Поскольку ранее выставленный на имущество мужчины запрет был им проигнорирован, его Mazda арестовали и поместили на специализированную стоянку.

Нарушителю ПДД объяснили, что если он не погасит задолженность, то иномарка подлежит реализации в счет погашения долга. Так, не желая стать пешеходом, мужчина расплатился с долгами в полном объеме.

Всего с помощью приложения «Мобильный розыск» с начала года судебные приставы выявили более 60 должников, с которых было взыскано свыше 12 млн рублей.