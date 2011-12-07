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В бывшем ресторане «Парус» власти Казани планируют разместить образовательный центр

Рустам Минниханов поручил разработать решения по обустройству смотровой площадки в верху здания.

В здании бывшего ресторана «Парус» на набережной Казанки власти намерены разместить образовательный центр для молодежи. Об этом стало известно сегодня во время осмотра строящихся и реконструируемых городских объектов Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

В центре расположатся творческие и научные лаборатории и выставочные. Глава республики во время осмотра объекта поручил разработать решения по обустройству смотровой площадки в верху здания.

Посетил Минниханов и комплекс бывшей обувной фабрики «Спартак». Президент предложил обдумать, как можно преобразовать его основное здание в пространство формата опенспейс.

Президент осмотрел также Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер и Реабилитационный травматологический центр. По итогам визита в медцентры было дано поручение отремонтировать их и создать необходимые условия для врачей и пациентов.

КВ
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