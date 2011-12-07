В Казани ограничат движение во время крестного хода

В столице Татарстана состоится крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. На улицах города от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви будет ограничено движение траспорта 20 и 21 июля, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Согласно постановлению, движение и стоянку транспортных средств ограничат с восьми часов вечера 20 июля до двух часов дня следующего дня на проезжей части по улице Миславског и на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная.

Также 21 июля будет действовать запрет с шести часов утра до двух часов дня на улицах Кремлевская, Профсоюзная, Баумана, Батурина, Большая Красная и Япеева.