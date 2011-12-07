В Казани в Курбан-Байрам общественный транспорт будет доставлять верующих до мечетей

В Казани 20 июля в день празднования Курбан-Байрама верующие смогут добираться до мечетей на общественном транспорте. На автобусах можно будет добраться к праздничному вагазу в 3:30, сообщает мэрия Казани.

В сообщении говорится, что доехать до казанских мечетей можно будет на таких маршрутах: №1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 71, 74, 75, 89, 91 и троллейбусах маршрутов №№1, 2 и 12.

Общественный транспорт будет двигаться по воскресному графику, сообщил Комитет по транспорту.