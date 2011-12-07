Международное авиасообщение из Казани планируют запустить с 1 сентября

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Международное авиасообщение из Казани планируют запустить 1 сентября, сообщает TourDom.ru со ссылкой на собственный источник, близкий к авиационным кругам.
«Минтранс совместно с Роспотребнадзором должны оценить качество приема и отправки пассажиров в воздушных гаванях Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону после снятия ограничений на рейсы. Ведомства начали наблюдать за работой хабов еще с 1 августа», — отметил источник издания.
Также речь идет о возможном возобновлении полетов за границу и из аэропорта Екатеринбурга.
В любом случае, международное авиасообщение будет возможно только после оценки санитарно-эпидемиологической обстановки.