Международное авиасообщение из Казани планируют запустить с 1 сентября

Международное авиасообщение из Казани планируют запустить 1 сентября, сообщает TourDom.ru со ссылкой на собственный источник, близкий к авиационным кругам.

«Минтранс совместно с Роспотребнадзором должны оценить качество приема и отправки пассажиров в воздушных гаванях Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону после снятия ограничений на рейсы. Ведомства начали наблюдать за работой хабов еще с 1 августа», — отметил источник издания.

Также речь идет о возможном возобновлении полетов за границу и из аэропорта Екатеринбурга.

В любом случае, международное авиасообщение будет возможно только после оценки санитарно-эпидемиологической обстановки.