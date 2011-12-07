На казанских набережных проходят языковые уроки и фестиваль уличного кино

Это стало возможным только после второго этапа снятия ограничений, введенных в Татарстане из-за пандемии коронавирусной инфекции. Для горожан запланированы различные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Все они проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора, сообщили на очередном аппаратном совещании в мэрии Казани.

С 10 августа в честь 100-летия ТАССР во всех парках заработал лекторий, посвященный истории создания республики.

В парке им. Горького и парке Победы проводятся бесплатные занятия для взрослых по изучению английского и испанского языков. В парке им. Урицкого проходят занятия для малышей, а также уроки иностранных языков. На бульваре «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») работает творческая мастерская, а на набережной озера Кабан проходят встречи разговорного Клуба татарского языка.

В рамках проекта «Зеленый фитнес» совместно с клубом Time to run в Горкинско-Ометьевском лесу и парке им. Урицкого организованы бесплатные беговые тренировки. Ежедневно в 7 утра в 5 парках Казани можно позаниматься йогой. Расписание размещено на сайте Дирекции парков и скверов Казани.

Кроме того, на этой неделе в парках начнутся выступления оркестра Казанской городской филармонии. Музыканты выступят с программой «Ретрошлягеры» в парках им. Урицкого, «Крылья Советов», Горкинско-Ометьевском лесу.

В общественных пространствах Казани продолжаются кинопоказы. Фильмы под открытым небом показывают в парке «Крылья Советов» и сквере Аксенова.

Кроме того, с 11 по 16 августа в столице Татарстана проходит фестиваль уличного кино. На набережной озера Кабан жители города смогут посмотреть короткометражки, ставшие победителями международного кинокампуса «Кино за 7 дней». Программа бесплатных показов начнется с кинорассказа о том, как снимались эти картины. Далее зрители увидят 6 короткометражных лент, снятых командами из Ирана, Китая, Чехии и России. Начало ежедневных сеансов - в 20.30. Фестиваль проходит на 700 площадках по всей России. В каждом городе зрители голосуют за понравившийся видеоролик с помощью фонариков и вспышками телефонов.

С начала августа у центра семьи «Казан» заработал автокинотеатр. Зрители смотрят фильмы в своих автомобилях, звуковое сопровождение идет по радиоволне. Планируется, что показы современных российских фильмов будут проходить дважды в месяц до октября. Так, следующий показ в автокинотеатре запланирован на 22 августа.