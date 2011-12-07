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Арендаторов здания бывшей обувной фабрики «Спартак» попросили съехать

Им дали 5-10 дней.

В Казани просят съехать арендаторов здания бывшей обувной фабрики «Спартак». Об этом в Instagram сообщил сооснователь проекта Chalbar Тимур Гайнутдинов.

Гайнутдинов отмечает, что арендаторы понимали — с приходом новых владельцев здания нужно будет выстраивать отношения заново: обговаривать условия аренды и пр. Но арендаторы не ожидали, что их попросят съехать.

Отмечается, что требование съехать из здания были озвучены пока только устно. Арендаторам дали 5-10 дней.

КВ
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