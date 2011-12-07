Художники «Культурного кода» рассказали, что напишут на стенах домов в Казани

В рамках фестиваля «Культурный код» райтеры распишут фасады казанских домов по улицам Четаева и Абсалямова. Фестиваль стартует в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

«Из Болгарии приедет дуэт ARSEK& ERASE. Братья Жельо и Георгий Димитровы занимаются иллюстрацией и графическим дизайном, а также рисуют граффити. Еще один дуэт райтеров прибудет их Соединенных Штатов Америки — FX CREW», — поделился президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Лёвочкин на пресс-конференции.

Он отметил, что работы этих художников можно увидеть во многих европейских странах, а также в США.

К слову, всего в республику на фестиваль приедут пять творческих коллективов и райтеров.

Художник под псевдонимом «Sav 45», который примет участие на фестивале рассказал, что за основу его работы будет взят сюжет книги татарского писателя и журналиста Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы». Произведение посвящено работе медиков. Художник посчитал, что эта тема попадает в нерв времени в связи с пандемией по всему миру.

«В своей работе я хотел обратить внимание на важность труда врачей. Девушка на мурале — это главная героиня романа „Белые цветы“, она также медик. И хочется, чтобы люди, которые будут видеть мою работу, также вспоминали и о врачах», — пояснил Вячеслав Гунин (Sav45).

Художники начнут работать с 14 августа. Презентация работ запланирована на 39 августа. За это время в Казани должны появиться 7 огромных граффити.

Проект «Россия — страна возможностей», в рамках которого пройдет фестиваль, призван обратить внимание граждан на культурное достояние и общественные темы через призму современного искусства.