Мгла окутала: соседние регионы стали причиной смога над Казанью

С середины дня пользователи соцсетей указывают, что смог видно в Советском районе Казани, над мостом «Миллениум», на Дубравной, а также в центре города в Вахитовском районе. Аналогичную ситуацию описывают жители Альметьевска, Нижнекамска и Кукмора.

Пришла от соседей

В Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана корреспонденту КВ рассказали, что, по предварительной информации, приход смога связан с переносом на территорию республики по юго-западным и южным территориям продуктов горения со стороны лесов Мордовии и Нижегородской области.

«Там уже достаточно давно лесные пожары на больших площадях. Оттуда на территорию Татарстана перемещаются продукты горения. В результате этого — замутненное состояние атмосферы», — рассказал начальник Гидрометцентра Феликс Гоголь.

Превышений вредных веществ нет

Атмосферное явление, зафиксированное над Казанью, называется «мгла». Расположенные в Казани станции еще не передали информацию о мгле, но ее зафиксировали две станции — в Бугульме и в Муслюмово. Там воздушные потоки с юга переходят на восточные территории.

«Либо же там есть свои источники задымленности. Мы сегодня запросили у МЧС информацию по соседним регионам — Башкирия, Пермский край и другие, чтобы узнать, есть ли там поблизости к территории Татарстана лесные пожары. Нам пока сообщили, что нет», — отметил собеседник издания.

«В период с 11 по 13 августа превышений содержания загрязняющих веществ СО, СО2 в атмосферном воздухе, свидетельствующих о наличии на территории республики смога, автоматическими станциями министерства не зафиксировано», — заявили издания в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Начальник Гидрометцентра отметил, что те станции, которые зафиксировали мглу, не выявили превышения каких-либо вредных веществ. Однако накануне стало известно, что в Казани есть превышение концентрации по формальдегиду, но это никак не связано с пожарами. Превышение выявили станции, расположенные на улицах: Горьковское шоссе, Халтурина, Татарстан, Декабристов и Дубравная — всего 28 случаев.