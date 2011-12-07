Жильцам домов Вахитовского района Казани посоветовали запастись водой

Завтра, 17 августа, в 9:00 в домах Вахитовского района Казани отключат воду. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Отключение проводится в связи с работами по подключению водопровода многоквартирного жилого дома по ул. Сары Садыковой.

Включат воду на следующее утро в 9:00. В МУП «Водоканал» попросили заранее запастись водой казанцев, проживающих по улицам: Ахтямова, Нура Баяна, Гаспринского, Заводская, Фатыха Карима, Сары Садыковой, Татарстан, Карима Тинчурина.

Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, они принимаются по телефону +7(843) 231-62-60.