Салават, Мот и Газманов: по браслету «Я проголосовал!» в Казани пропустят на концерт и в музеи

Браслет-билет и бесплатный проезд по городу

На этой неделе в Татарстане стартует трехдневное голосование за кандидатов на выборах в Государственную Думу РФ. Проголосовавшие казанцы получат специальный браслет «Я проголосовал! /Мин тавыш бирдем!», который даст возможность прокатиться бесплатно в общественном транспорте, но и посетить множество мероприятий. В выходные, с 17 по 19 сентября, для жителей и гостей города разработана большая программа событий, активностей и сервисов.

«Этот браслет дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте все три дня с 17 по 19 сентября. Одновременно браслет будет являться входным билетом во все государственные и муниципальные музеи города Казани и на любое из запланированных мероприятий в рамках данной программы», — объяснил руководитель Исполкома Казани Булат Алеев.

Кино, еда и ток-шоу на Баумана

Для всех киноманов 17 сентября у Центра семьи Казан будет организован автокинотеатр на два сеанса в 18.00 и 21.00. Въезд на территорию кинотеатра будет осуществляться по браслетам.

18 и 19 сентября на площади перед Дворцом земледельцев пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», где при предъявлении браслета можно получить скидки на продукцию и приятные бонусы.

«Прямо рядом со 170 участками для голосования будут организованы ярмарки, где по закупочным ценам можно будет приобрести продукцию, в том числе бытовую химию. Дополнительно на 20 объектах пройдут ярмарки самозанятых», — добавил Алеев.

Также 18 сентября с 17.00 до 18.00 на улице Баумана около часов пройдут съемки ток-шоу «Вечерний город» с участием ведущих «Бим-радио». Там же состоится выступление кавер-группы. Для проголосовавших будет организован розыгрыш призов.

Молодежный фестиваль на пешеходной Профсоюзной

Впервые улица Профсоюзная от перекрестка с улицей Астрономическая до улицы Чернышевского станет пешеходной. Именно здесь 18 сентября с 15.00 до 20.00 пройдет фестиваль для креативной молодежи «Профсоюзная». Вход на фестиваль бесплатный, а проголосовавшие по браслетам смогут получить скидки на продукцию общепита.

«В рамках фестиваля уникальная программа: лектории, мастер-классы по созданию модной одежды, дэнс-баттлы, граффити-фестиваль, грин-маркет, теннисный турнир, обмен книгами и виниловыми пластинками, спектакль-вечеринка от фонда „Живой город“, фудкорты, модные корнеры и музыкальный фестиваль с участием диджеев и хедлайнеров — групп СПБЧ и „Хлеб“», — рассказал руководитель Исполкома

Улица будет закрыта и на период подготовки с 20.00 17 сентября и до 7.00 19 сентября. Так что автомобилистам лучше построить маршрут, минуя этот отрезок.

Выставка техники, семейный фестиваль и спортивный кросс

Традиционно парки станут местами семейного отдыха. 17 сентября в 15.00 в парке «Калейдоскоп» состоится выставка техники МЧС и концертная программа.

18 сентября в 15.00 пройдет ретро-вечер в парке «Крылья советов». 19 сентября в 11.00 в парке по улице Мира — праздник детства, а 19 сентября в парке Урицкого —семейный фестиваль. Все локации предусматривают розыгрыш ценных призов и подарков для проголосовавших.

«К тому же 40 дворах города пройдут мероприятия для детей и различные концертные программы. А все, кто выбирает спортивный образ жизни, могут 18 сентября присоединиться к традиционному движению «Кросс нации», — поделился Булат Алеев.

Большой праздничный концерт

19 сентября с 14.00 до 22.00 большой праздник ждет жителей Казани на площадке около стадиона «Ак барс арена». На это мероприятия вход будет осуществляться по браслетам. Здесь гостей ожидает целый ряд интересных активностей, будут организованы тематические площадки для молодежи площадки, спортивные площадки, площадка «Жизнелюб», «Литературный дворик».

«Кульминацией программы станет концерт, хедлайнерами на котором выступят звезды России и Татарстана Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, народный артист Республики Татарстан Салават Фатхутдинов, диджеи Филатов и Karas, рэпер Мот, группа „Ума Турман“ и по-настоящему народный артист России Олег Газманов», — рассказал чиновник.

В завершении вечера состоится праздничный салют.

Со всеми запланированными мероприятиями можно будет ознакомиться на официальном сайте и в социальных сетях Мэрии Казани.

Более четырех сотен участков и почти миллион избирателей

На территории Казани будут работать 463 избирательных участка, в том числе три новых участка открыты в жилых микрорайонах «Салават купере» и «Солнечный город». Также будут работать 32 участка в местах временного проживания (в основном это медицинские учреждения). На 19 участках планируется использовать автоматизированный подсчет избирателей, так называемые КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней. Все три дня участки будут работать с 8.00 до 20.00.

«Для избирателей проживающих в отдаленных жилых массивах в день выборов будут курсировать бесплатные автобусы по 43 маршрутам. А для людей с ограниченными возможностями избирательные участки на вторых этажах будут оборудованы кнопками вызова и постоянным дежурством волонтеров. По состоянию здоровья или в связи с необходимостью ухода за нуждающимися жители города имеют право проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в участковую комиссию или подать заявление через портал госуслуг», — рассказал Булат Алеев.

Узнать, где находится ваш избирательный участок, можно на сайте центральной избирательной комиссии по ссылке.