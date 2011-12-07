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Оборудованное в подвале казино полицейские Казани закрыли во второй раз

Теперь рецидивистам может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.

Оборудованное в подвале казино полицейские Казани закрыли во второй раз. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Соорудили подпольный игровой зал рецидивисты в одном из офисных помещений в Казани. Однажды сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ уже закрыли место. Оттуда изъяли деньги, телефоны, 5 игровых терминалов с купюроприемниками и 21 компьютер.

Однако это не помешало подозреваемым завезти технику вновь. На этот раз из казино вывезли 20 компьютеров. Теперь злоумышленникам может грозить лишение свободы сроком до четырех лет. 

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